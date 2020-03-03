Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".
В пятницу Диденко, ее муж и друзья отмечали день рождения блогера. Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека погибли на месте, Валентин Диденко умер в больнице.
"Я говорю ему: "Будьте аккуратней там, не обожгитесь не замерзните, он (сухой лед.– Прим. ред.) же холодный". Он (муж Диденко) ответил, что бассейн с подогревом, и он все знает, поскольку не первый раз сталкивается со льдом", – заявил доставщик.
Валентин Диденко заверил водителя, что часто снимает видео с сухим льдом, поэтому проблем не возникнет.
Накануне Диденко побывала на ток-шоу Первого канала "Пусть говорят", где призналась, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш, поэтому не сразу смогла оценить произошедшее.