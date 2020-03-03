Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

"Я говорю ему: "Будьте аккуратней там, не обожгитесь не замерзните, он (сухой лед.– Прим. ред.) же холодный". Он (муж Диденко) ответил, что бассейн с подогревом, и он все знает, поскольку не первый раз сталкивается со льдом", – заявил доставщик.