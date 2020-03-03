Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T01:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567308209.html
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565483318_0:0:2862:1610_1036x0_80_0_0_e9df2e580f7f1fd233786a0443aab100.jpg
РИА Новости

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

01:19 03.03.2020
19957
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".
В пятницу Диденко, ее муж и друзья отмечали день рождения блогера. Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека погибли на месте, Валентин Диденко умер в больнице.

"Я говорю ему: "Будьте аккуратней там, не обожгитесь не замерзните, он (сухой лед.– Прим. ред.) же холодный". Он (муж Диденко) ответил, что бассейн с подогревом, и он все знает, поскольку не первый раз сталкивается со льдом", – заявил доставщик.

Валентин Диденко заверил водителя, что часто снимает видео с сухим льдом, поэтому проблем не возникнет.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вчера, 14:16
Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены
Накануне Диденко побывала на ток-шоу Первого канала "Пусть говорят", где призналась, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш, поэтому не сразу смогла оценить произошедшее.
7263251158
Обсудить 4
ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоПусть говорятМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Шанхае нашли коронавирус у граждан КНР, прилетевших через Москву
06:32Суд снизил иск к экс-мэру Владивостока до 1,4 миллиарда рублей
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
Лента новостейМолния