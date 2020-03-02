Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе

Вывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Блогер Блогер Екатерина Диденко в эфире ток-шоу Первого канала " Пусть говорят " рассказала, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш.

В пятницу она вместе с мужем и друзьями отмечала день рождения. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко умер в больнице.

Девушка призналась, что не сразу смогла оценить произошедшее.

"Я вижу, что у него (у друга. — Прим. ред.) лицо синее. Я говорю: "Славик, это шутка? Славик, это розыгрыш?" — рассказала она.