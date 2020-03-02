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2020-03-03T05:26+0300
https://ria.ru/20200302/1567095138.html
Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565496171_0:331:3053:2048_1036x0_80_0_0_d81b320b2a3be40fb440f8acd4e33a33.jpg
РИА Новости

Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе

20:36 02.03.2020 (обновлено: 05:26 03.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко в эфире ток-шоу Первого канала "Пусть говорят" рассказала, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш.
В пятницу она вместе с мужем и друзьями отмечала день рождения. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко умер в больнице.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 15:31
Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
Девушка призналась, что не сразу смогла оценить произошедшее.
"Я вижу, что у него (у друга. — Прим. ред.) лицо синее. Я говорю: "Славик, это шутка? Славик, это розыгрыш?" — рассказала она.
Когда мужчину оттащили, Диденко поняла, что что-то пошло не так, и запаниковала, затем позвонила в экстренные службы.
Сотрудник полиции
1 марта, 16:18
Блогер Диденко сообщила последнюю волю погибшего в бане мужа
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Пусть говорятРоссияПроисшествия
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Классно распиарилась "блогер Диденко". Ждём новых ток-шоу! А также экстремального шоу "Последний герой: Сухой лёд". Книгу мемуаров и телесериал в четыре сезона.
2 марта, 21:15
Naum Vygodsky
2100402
Господа, если не остановить хайп-вакханалии блогеров диденко, то численность жертв организуемых ими хайп-проектов превысит вскоре численность жертв дорожно-транспортных происшествий, и два этих вида правонарушений станут реальными причинами убыли населения страны. Без ужесточения наказания за хайп-проекты, как и за смерть на дорогах не обойтись.
2 марта, 21:33
vv.p.neznamov
1910002
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