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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T20:52+0300
https://ria.ru/20200303/1567029525.html
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
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РИА Новости

"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном

08:00 03.03.2020 (обновлено: 20:52 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Вооруженные силы Турции нанесли ракетные удары по подконтрольным Ирану группировкам в Идлибе. Если турки не прекратят хаотичные обстрелы северо-западных районов Сирии, иранцы грозят отомстить. Зачем на фоне непростых отношений с Москвой Анкара пошла на обострение и с Тегераном — еще одним важным участником сирийского урегулирования — в материале РИА Новости.

Закрытое небо над Идлибом

Обстановка в провинции Идлиб на северо-западе Сирии продолжает ухудшаться. В боях за контроль над этими территориями Турция открыто поддерживает сирийскую оппозицию и наносит удары по правительственной бронетехнике и противовоздушным комплексам.
Идлиб раздора
Вчера, 17:51
Идлиб раздора
Даже после того как армия Башара Асада закрыла небо над провинцией, турецкие беспилотники не прекратили поражать одиночные цели. Так, за минувшие дни с воздуха были уничтожены грузовик с боеприпасами, бронемашина и мотоцикл. Позже стало известно, что турецкие ПВО сбили над Идлибом два сирийских истребителя Су-24, но пилотам удалось катапультироваться.
Россия призывает Турцию снизить активность наземных операций и продолжить вытеснять с этой территории боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Что касается воздушных атак, то в условиях закрытого неба над провинцией Москва отказалась гарантировать безопасность полетов турецкой авиации. В российском центре по примирению враждующих сторон объяснили, что решение о бесполетной зоне на северо-западе Сирии власти приняли из-за резкого обострения ситуации.
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракиба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракиба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020

"Тегеран — не Дамаск"

Призывы к Турции прекратить артобстрелы в Идлибе и на примыкающих территориях прозвучали и из Ирана. Со своей стороны, иранский консультативный центр в Сирии, оказывающий военную поддержку армии Асада, обязался не атаковать турецких военных.

"Подразделения армии Турции находятся в зоне проиранского ополчения на северо-западе страны. Тегеран действует сдержанно и не идет в атаку. Но подконтрольные Анкаре военные продолжают стрелять по нашим позициям и базам", — заявили в консультативном центре.

Иранские военные призвали турок действовать в Идлибе "строго рационально и в соответствии с интересами сирийского и турецкого народов". Если Анкара проигнорирует эти сигналы, Исламская Республика готова отомстить за бомбардировку своих баз в Сирии.
"Тегеран — не Дамаск, мы не станем терпеть и слушать Москву, если даже та об этом попросит", — говорится в заявлении консультативного центра Ирана.
В отличие от жесткой риторики военных, президент Хасан Роухани действует пока методами дипломатии. В телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом он предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу. Главными участниками переговоров, по мнению иранского лидера, могли бы стать Тегеран, Дамаск и Анкара. Приглашать Москву в этот формат необязательно, заключил Роухани. Тем не менее он не оспаривал важную роль России в сирийском урегулировании.
© AFP 2020 / Muhammad Haj Kadour Дым над городом Серакиб в восточной части провинции Идлиб
Дым над городом Серакиб в восточной части провинции Идлиб
© AFP 2020 / Muhammad Haj Kadour
Дым над городом Серакиб в восточной части провинции Идлиб

Интересы Ирана в Сирии

В первые же дни гражданской войны в Сирии в 2011 году Иран встал на сторону Башара Асада. Для разгона оппозиции в сирийских городах, а потом и для борьбы с "Исламским государством"* в Дамаск прибыли иранские военные. Среди них — элитные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Финансовую поддержку Тегеран оказывал и военизированной ливанской группировке "Хезболла"*, которая с начала сирийского конфликта заняла позиции на юго-востоке Сирии и там сдерживала противников Асада.
Иранские власти стали также поставлять сирийскому правительству оружие, делиться с Дамаском разведданными и деньгами. На протяжении всего конфликта Иран обеспечивал поставки энергоресурсов в Сирию. Единственный оператор сотовой связи, работавший на сирийской территории, был иранским. Тегеран получил большинство контрактов на разработку новых месторождений полезных ископаемых. Все это объяснялось стратегическим союзом двух стран.
Если роль Москвы в сирийском конфликте ограничивалась военной поддержкой правительственных сил, то Тегеран обеспечивал жизнедеятельность режима Башара Асада во всех других областях. В результате иранские власти стали главными спонсорами и покровителями сирийского правительства.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
С 2017 года Иран вместе с Россией и Турцией участвует в "астанинском формате" переговоров по сирийскому урегулированию. Несмотря на то что во многом благодаря этим контактам удалось стабилизировать ситуацию в Сирии, участие в них Тегерана вызывало критику наблюдателей. Особенно в Израиле и США. Они называли присутствие КСИР в Дамаске прямой угрозой безопасности еврейского государства.
Своими опасениями Тель-Авив и Вашингтон не раз делились с Москвой и требовали отвести иранских военных от сирийско-израильской границы. Распоряжением Биньямина Нетаньяху по объектам Тегерана в Сирии наносились ракетные удары — под предлогом самообороны.
Однако Иран не уступал. Убедить режим аятолл смягчить позиции и передислоцировать войска долгое время не удавалось ни России, ни Турции. Два года назад проиранские силы в Сирии все же были отведены от границы с Израилем. И в этом заслуга Москвы. Но на этих территориях остались боевики "Хезболлы"*, которые по-прежнему вызывают раздражение Израиля.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время трехсторонней встречи глав России, Ирана и Турции в Сочи
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время трехсторонней встречи глав России, Ирана и Турции в Сочи

"Слабость Асада — это слабость Ирана"

Отношения Турции и Ирана на протяжении всего сирийского конфликта оставались стабильными. Не портило их и то, что в Тегеране поддерживали режим Асада, а в Анкаре выступали его противниками.
Долгое время власти Исламской Республики не поддерживали идею военной операции Дамаска в Идлибе, что руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов связывает как раз с нежеланием Тегерана идти против Эрдогана. "Наступление на Идлиб сирийская армия начала еще в мае прошлого года. Та, первая фаза операции продлилась до сентября. Однако Иран в ней не участвовал. Подключился только в декабре, пытаясь действовать не во вред Турции", — объясняет РИА Новости политолог.
"На днях турки разбомбили проиранские силы в Сирии. Речь идет о штабе "Хезболлы"* и подразделении КСИР. Погибли около 30 человек. При этом в Тегеране уверяют, что передавали туркам координаты дислокации своих прокси в Сирии. Но это не остановило Анкару. И угрозы иранцев отомстить прозвучали не на пустом месте", — считает Семенов.
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Кожанов отмечает, что, несмотря на тактическое сотрудничество, стратегическими партнерами Иран и Турция никогда не были. "Когда в Идлиб вошли проиранские силы, стало понятно: Тегеран готов на все, чтобы не допустить ослабления режима Асада. Логика тут проста: любая слабость сирийского президента будет восприниматься как слабость Ирана. Допустить этого нельзя. Отсюда жесткая реакция Роухани в адрес Турции", — объясняет РИА Новости эксперт.
Решение по Идлибу, по мнению Кожанова, будет зависеть все же в первую очередь от российско-турецких договоренностей. Тегерану в этом вопросе эксперт отводит роль помощника Москвы.

"Иран всегда преследовал свои цели в Сирии. Главная — добиться легитимации режима Асада. А без дипломатической поддержки России это вряд ли удастся. И политический трек сирийского урегулирования Тегеран отдает на откуп Москве. Но это не означает, что иранцы во всем готовы поддерживать российские власти. На сирийском направлении Россия и Иран движутся скорее параллельным курсом. Уровень сотрудничества нельзя назвать стратегическим", — полагает иранист.

Эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы считает, что Иран в большей степени заинтересован в сохранении хороших отношений с Турцией. "Анкара одна из немногих поддерживает торговые отношения с Тегераном в условиях западных санкций. Учитывая непростую внутриполитическую ситуацию после парламентских выборов, ухудшающееся экономическое положение, вряд ли Иран заинтересован в обострении отношений с немногочисленными партнерами — и Турцией прежде всего. Стороны продолжат избегать острой конфронтации по сирийскому вопросу", — полагает эксперт.
Все опрошенные аналитики сошлись во мнении, что судьба Идлиба, а также отношения между Турцией, Россией и Ираном будут зависеть от итогов переговоров Путина и Эрдогана. "Все заинтересованы в урегулировании ситуации в Идлибе. На карту поставлено не только будущее Сирии, но и судьба двусторонних отношений внутри этого треугольника", — уверен Гафарлы.
Поддерживаемые Турцией сирийские боевики в городе Серакиб в провинции Идлиб
28 февраля, 12:00
Ждать ли вмешательства НАТО в Сирии
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииХасан РоуханиИсламское государствоСу-24Башар АсадВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСирияХезболлаРеджеп Тайип ЭрдоганИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Факт остается фактом, Путин уже 7-ой год в Сирии по официальному приглашению Ассада и в Сирии до сих пор нет мира! Возможно мир в Сирии не сама цель?? 7 лет и одна из самых сильных армий мира.. и где мир??
3 марта, 09:22
Semen Ivanoff
449343194
Эрдоган последовательно загоняет себя в угол. Скорее кто то грамотно его туда загоняет, используя его амбиции. Не ужели опять мы?)))
3 марта, 11:27
Сергей Новиков
1641623619
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