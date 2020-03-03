Эксперты рассказали, куда поедут туристы на 8 Марта

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные направления, которые выбирают туристы на 8 Марта, Туроператоры назвали самые популярные направления, которые выбирают туристы на 8 Марта, сообщает АТОР.

Туры по России — самые востребованные на период длинных выходных с 7 по 9 марта. Коронавирус тут не при чем — продолжительность выходных диктует моду на короткие поездки. Наибольший интерес у путешественников вызывает Сочи, спрос на который за год вырос на четверть. На втором месте — Подмосковье, на третьем — Санкт-Петербург.

Поездки за рубеж с захватом праздничных дат путешественники приобретали заранее — в среднем, за полгода, рассказывают туроператоры. Больше всего туров куплено в Таиланд, Турция — на втором месте по популярности, на третьем — ОАЭ. Также востребованы поездки во Вьетнам, на Кубу, в Доминикану и на Гоа.