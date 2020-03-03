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Туризм
2020-03-03T14:56+0300
https://ria.ru/20200303/1567021555.html
Эксперты рассказали, куда поедут туристы на 8 Марта
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РИА Новости

Эксперты рассказали, куда поедут туристы на 8 Марта

14:56 03.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТуристы на склоне горно-туристического центра ПАО "Газпром" в Красной Поляне
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные направления, которые выбирают туристы на 8 Марта, сообщает АТОР.
Туры по России — самые востребованные на период длинных выходных с 7 по 9 марта. Коронавирус тут не при чем — продолжительность выходных диктует моду на короткие поездки. Наибольший интерес у путешественников вызывает Сочи, спрос на который за год вырос на четверть. На втором месте — Подмосковье, на третьем — Санкт-Петербург.
Поездки за рубеж с захватом праздничных дат путешественники приобретали заранее — в среднем, за полгода, рассказывают туроператоры. Больше всего туров куплено в Таиланд, Турция — на втором месте по популярности, на третьем — ОАЭ. Также востребованы поездки во Вьетнам, на Кубу, в Доминикану и на Гоа.
Среди европейских маршрутов самые востребованные — на Кипр, в Чехию и страны Прибалтики. Участники рынка отметили, что до середины февраля туристы проявляли большой интерес к поездкам в Италию, но затем последовала массовая аннуляция туров.
Деревня Хускар, Испания
2 марта, 08:00Туризм
Прикоснись к Джульетте, обними смурфика. Туризм по легендарным местам
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ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмПрибалтикаКипрМосковская область (Подмосковье)СочиЧехияТурцияИталияТаиландСанкт-Петербург
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