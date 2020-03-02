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В Саудовской Аравии назвали условия отправки гумпомощи в Идлиб
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РИА Новости

В Саудовской Аравии назвали условия отправки гумпомощи в Идлиб

23:57 02.03.2020
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© Фото : SANAОсвобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
© Фото : SANA
ЭР-РИЯД, 2 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия готова направить гуманитарную помощь в сирийский Идлиб, когда позволит обстановка в плане безопасности, но предпочла бы это сделать посредством такого нейтрального партнера как ООН, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра гуманитарной и чрезвычайной помощи саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза (KSrelief) Абдулла ар-Рабиа.
"Сейчас мы ведем дела с ООН, так как мы хотим делать это через нейтрального партнера. Поэтому если мы будем уверены, что ООН может иметь безопасный доступ, мы, безусловно, обсудим с ней, как мы можем безопасно достичь (этого – ред.). Как вы знаете, Турция является участником конфликта", - заявил Абдулла ар-Рабиа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 14:24Обострение ситуации в Идлибе
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном
Он отметил, что Саудовская Аравия хотела бы, чтобы ситуация в Идлибе стала менее напряженной, а население смогло бы жить в условиях мира.
По его словам, Сирия стоит на втором месте после Йемена в сфере чрезвычайной помощи со стороны Саудовской Аравии, ведутся проекты в области продовольственной безопасности, здравоохранения, образования и других сферах как внутри Сирии, так и в отношении сирийских беженцев.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Вчера, 04:40Обострение ситуации в Идлибе
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Организация, запрещенная в России
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28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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