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Судно с плавучим космодромом "Морской старт" направилось в Россию
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РИА Новости

Судно с плавучим космодромом "Морской старт" направилось в Россию

23:43 02.03.2020 (обновлено: 00:00 03.03.2020)
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© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта "Морской старт" вышло из США и прибудет в Россию 28 марта, следует из информации, доступной на специализированном сайте мониторинга движения судов vesselfinder.com.
По данным сайта, Xin Guang Hua с Odyssey вышло из Лонг-Бича (США) в 23:19 мск и направляется в Славянку (Приморский край) с ожидаемым сроком прибытия 28 марта в 09:00 мск.
Ранее сообщалось, что сборочно-командное судно Sea Launch Commander проекта "Морской старт" покинуло Лонг-Бич 28 февраля и должно прибыть в Славянку 16 марта.
В декабре 2019 года группа S7 сообщила, что Госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. По данным группы, новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока, в 80 километрах от границы с КНДР.
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Как сообщал РИА Новости гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук, подписан договор на год на стоянку и ремонт. Стоянка — до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его.
В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.
В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": сборочно-командное судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром — подвижная стартовая платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
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Космос - РИА НаукаМорской старт (космодром)ВладивостокРоссияСША
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