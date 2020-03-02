В ДНР заявили о 20 случаях обстрелов со стороны Украины за сутки

" Сегодня с 3.00 до 22.25 (совпадает с мск) нами было зафиксировано 20 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего по территории республики было выпущено 42 мины калибром 60, 82 и 120 миллиметров и десять снарядов калибром 122 миллиметра. Под обстрелом оказались районы 11 населенных пунктов, включая такие города, как Донецк и Горловка",- сказал представитель ведомства.