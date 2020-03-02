В ДНР заявили о 20 случаях обстрелов со стороны Украины за сутки

ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские силовики в течение понедельника выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 52 мины и снаряда различного калибра, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
" Сегодня с 3.00 до 22.25 (совпадает с мск) нами было зафиксировано 20 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего по территории республики было выпущено 42 мины калибром 60, 82 и 120 миллиметров и десять снарядов калибром 122 миллиметра. Под обстрелом оказались районы 11 населенных пунктов, включая такие города, как Донецк и Горловка",- сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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