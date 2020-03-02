Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля

По его данным, "Объединенный арабский список" получает 14 мест, "Наш дом Израиль" - 6.

Телерадиокомпания Кан сообщает, что у "Ликуд" - 36 мандатов, у "Кахоль-Лаван" - 33.

Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.