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Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля
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РИА Новости

Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля

23:23 02.03.2020 (обновлено: 23:27 02.03.2020)
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановЗдание, где расположена штаб-квартира партии "Ликуд", в Тель-Авиве, Израиль
Здание, где расположена штаб-квартира партии Ликуд, в Тель-Авиве, Израиль
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет с 37 мандатами, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" получает 33 места, свидетельствуют exit poll телеканала 12.
По его данным, "Объединенный арабский список" получает 14 мест, "Наш дом Израиль" - 6.
В свою очередь exit poll телеканала 13 свидетельствуют, что "Ликуд" получает 37 мест, "Кахоль-Лаван" - 32.
Телерадиокомпания Кан сообщает, что у "Ликуд" - 36 мандатов, у "Кахоль-Лаван" - 33.
После публикации exit poll первая реакция Нетаньяху появилась в Twitter: он написал "спасибо" и добавил смайлик в форме красного сердца.
Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.
Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
Кнессет. Архивное фото
Вчера, 03:20
Политический кризис в Израиле (2019)
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Кнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуЛикудИзраильВ мире
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