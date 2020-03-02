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В Приднестровье у прилетевшей из Италии женщины исключили коронавирус
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РИА Новости

В Приднестровье у прилетевшей из Италии женщины исключили коронавирус

23:15 02.03.2020
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© REUTERS / China Daily Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ТИРАСПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Коронавирус не подтвердился у прилетевшей из Италии жительницы Приднестровья, сообщил в понедельник телеканал "Первый Приднестровский".
В телесюжете уточняется, что женщину доставили 28 февраля в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на опасный вирус.
Анализы были проведены в Кишиневе. В понедельник поступили результаты, они отрицательные. У женщины оказалась обычная простуда.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
301000
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
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