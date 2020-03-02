В Приднестровье у прилетевшей из Италии женщины исключили коронавирус

Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань

ТИРАСПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Коронавирус не подтвердился у прилетевшей из Италии жительницы Коронавирус не подтвердился у прилетевшей из Италии жительницы Приднестровья , сообщил в понедельник телеканал " Первый Приднестровский ".

В телесюжете уточняется, что женщину доставили 28 февраля в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на опасный вирус.

Анализы были проведены в Кишиневе. В понедельник поступили результаты, они отрицательные. У женщины оказалась обычная простуда.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19