Глава МИД Ирана поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) за помощь в борьбе с новым коронавирусом.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в понедельник в Иран прибыла экспертная группа организации, которая доставила в страну дополнительные медицинские средства и будет оказывать поддержку правительству в борьбе с СOVID-19

"Мы признательны ВОЗ и дружественным странам за солидарность в борьбе с COVID-19, в то время как мы сталкиваемся с экономическим терроризмом со стороны США, который подвергает опасности пациентов в Иране", - написал Зариф в Twitter

Глава МИД также отметил, что Иран по-прежнему нуждается в некотором медицинском оборудовании, включая маски, респираторы, хирургические халаты и наборы для диагностики коронавируса.

На данный момент число заражений коронавирусом в Иране составляет 1501 человек, число жертв - 66.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.