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Глава МИД Ирана поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Глава МИД Ирана поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом

23:10 02.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за помощь в борьбе с новым коронавирусом.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в понедельник в Иран прибыла экспертная группа организации, которая доставила в страну дополнительные медицинские средства и будет оказывать поддержку правительству в борьбе с СOVID-19.
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"Мы признательны ВОЗ и дружественным странам за солидарность в борьбе с COVID-19, в то время как мы сталкиваемся с экономическим терроризмом со стороны США, который подвергает опасности пациентов в Иране", - написал Зариф в Twitter.
Глава МИД также отметил, что Иран по-прежнему нуждается в некотором медицинском оборудовании, включая маски, респираторы, хирургические халаты и наборы для диагностики коронавируса.
На данный момент число заражений коронавирусом в Иране составляет 1501 человек, число жертв - 66.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.
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Коронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаМохаммад Джавад ЗарифВОЗИранВ мире
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