На Украине активизируют расследования против чиновников Януковича

Рябошапка сообщил, что офис генпрокурора выступил с инициативой объявить в международный розыск таких лиц, которые сейчас находятся только в украинском национальном розыске, что позволит применить к некоторым из них специальную процедуру заочного осуждения. "Есть проблема, связанная с тем, что в отношении некоторых из этих подсанкционных лиц бывшее руководство Генеральной прокуратуры проводило определенные переговоры - тайные. И европейские эксперты в таких переговорах, собственно, видят наличие не правовых, а в некоторых коррупционных мотивов для преследования этих бывших чиновников. Такая проблема существовала, и об этом неофициально в кулуарах говорили эксперты", - рассказал Рябошапка.