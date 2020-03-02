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2020-03-02T23:42+0300
https://ria.ru/20200302/1567164596.html
Пушков оценил желание депутата Рады "швырнуть" бомбу на Москву
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РИА Новости

Пушков оценил желание депутата Рады "швырнуть" бомбу на Москву

23:01 02.03.2020 (обновлено: 23:42 02.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украина не должна иметь ядерного оружия, заявил сенатор Алексей Пушков.
Так парламентарий прокомментировал слова депутата Рады Никиты Потураева, который предположил, что Москва будет вести "радиоэлектронную борьбу" против вещания Киева в Донбассе. По мнению украинского политика, наиболее эффективным способом противостоять такому вмешательству мог бы стать сброс ядерной бомбы на российскую столицу.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 19:05
Скабеева оценила слова депутата Рады об атомной бомбардировке Москвы
"Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия. Его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными "элитами", — написал Пушков в твиттере.
По мнению сенатора, заявление Потураева лишь подтверждает этот тезис.
Украинские политики нередко выступают с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в прошлом году перед выборами президента Украины кандидат на пост главы государства Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб. Тогда политик заявила, что разработка подобных боеприпасов является частью ее будущей "стратегии" в отношении Москвы. В России назвали подобные угрозы абсурдом и клоунадой.
Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол
11 января, 04:55
В Сети высмеяли экс-депутата Рады из-за видео с угрозой в адрес Путина
187251566
Обсудить 8
Алексей ПушковМоскваРоссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
бомбу еще не сбросили, а у пушкова уже бомбануло)
2 марта, 23:54
Ciru Tiru
2000426
Кстати, обратил внимание на имя депутата - Никита. И вспомнился неожиданно актуальный анекдот времен Хрущёва. Так вот, во время одного из визитов Н.С. в Турцию, тамошний журналист спросил с подковыркой: "Скажите, а правда, что в России, если человек не слишком далекий, его называют Никитой?" "Да", нашелся Хрущёв, "но, если он совсем тупой, то его называют турком"!
2 марта, 23:11
Von Stirliz
1750001
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