Пушков оценил желание депутата Рады "швырнуть" бомбу на Москву

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украина не должна иметь ядерного оружия, заявил сенатор Алексей Пушков.
Так парламентарий прокомментировал слова депутата Рады Никиты Потураева, который предположил, что Москва будет вести "радиоэлектронную борьбу" против вещания Киева в Донбассе. По мнению украинского политика, наиболее эффективным способом противостоять такому вмешательству мог бы стать сброс ядерной бомбы на российскую столицу.
"Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия. Его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными "элитами", — написал Пушков в твиттере.
По мнению сенатора, заявление Потураева лишь подтверждает этот тезис.
Украинские политики нередко выступают с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в прошлом году перед выборами президента Украины кандидат на пост главы государства Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб. Тогда политик заявила, что разработка подобных боеприпасов является частью ее будущей "стратегии" в отношении Москвы. В России назвали подобные угрозы абсурдом и клоунадой.