Пригожин поддержал выбор Little Big в качестве участника Евровидения

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Продюсер Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что полностью согласен с выбором группы Little Big в качестве участника конкурса " Евровидение " от России.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что Little Big представит Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме . Премьера песни, с которой группа выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни.

"Очень хороший выбор, они на сегодняшний день выглядят очень достойно. Это здорово, правильно сделанное шоу, тот самый случай, когда нет вопросов, полностью согласен", - сказал Пригожин РИА Новости.

Группа Little Big образована в Санкт- Петербурге в 2013 году.