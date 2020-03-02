Пригожин поддержал выбор Little Big в качестве участника Евровидения

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что полностью согласен с выбором группы Little Big в качестве участника конкурса "Евровидение" от России.
Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что Little Big представит Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме. Премьера песни, с которой группа выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни.
"Очень хороший выбор, они на сегодняшний день выглядят очень достойно. Это здорово, правильно сделанное шоу, тот самый случай, когда нет вопросов, полностью согласен", - сказал Пригожин РИА Новости.
Группа Little Big образована в Санкт- Петербурге в 2013 году.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять "Евровидение" после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. По планам, первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая и финал – 16 мая.