Трамп обсудил с президентом Афганистана установление мира в стране

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президенты США и Афганистана Президенты США и Афганистана Дональд Трамп Ашраф Гани обсудили по телефону шаги по установлению мира в Афганистане на фоне подписанного соглашения с движением " Талибан ", сообщили в Белом доме.

"Вчера президент Дональд Трамп поговорил с президентом Афганистана Ашрафом Гани и поздравил его с последними важными шагами в установлении мира в Афганистане. Оба лидера согласились, что субботнее объявление по совместной декларации США и Афганистана, а также соглашение по установлению мира в Афганистане (с талибами) стали важными шагами для афганского мирного процесса", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Лидеры США и Афганистана договорились поддерживать контакты по мере продвижения мирного процесса, который включает в себя межафганские переговоры, установление всеобъемлющего и постоянного перемирия, а также договоренности о политическом будущем страны.

В минувшую субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи.

В тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство (Афганистана - ред.) и США должны освободить 5 тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - 1 тысячу пленных". Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов, и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".