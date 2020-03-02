Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T22:54+0300
https://ria.ru/20200302/1567162794.html
Трамп обсудил с президентом Афганистана установление мира в стране
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564310564_0:0:2047:1152_1036x0_80_0_0_36d5b9fe6d1192ffe2c7f868c5a593fa.jpg
РИА Новости

Трамп обсудил с президентом Афганистана установление мира в стране

22:54 02.03.2020
234
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президенты США и Афганистана Дональд Трамп и Ашраф Гани обсудили по телефону шаги по установлению мира в Афганистане на фоне подписанного соглашения с движением "Талибан", сообщили в Белом доме.
"Вчера президент Дональд Трамп поговорил с президентом Афганистана Ашрафом Гани и поздравил его с последними важными шагами в установлении мира в Афганистане. Оба лидера согласились, что субботнее объявление по совместной декларации США и Афганистана, а также соглашение по установлению мира в Афганистане (с талибами) стали важными шагами для афганского мирного процесса", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
1 марта, 22:31
В Иране прокомментировали вывод американских войск из Афганистана
Лидеры США и Афганистана договорились поддерживать контакты по мере продвижения мирного процесса, который включает в себя межафганские переговоры, установление всеобъемлющего и постоянного перемирия, а также договоренности о политическом будущем страны.
В минувшую субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи.
В тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство (Афганистана - ред.) и США должны освободить 5 тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - 1 тысячу пленных". Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов, и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".
В Москве приветствовали достижение договоренности, при этом обратили внимание, что США, много лет обвиняя Россию в контактах с талибами и нарушении международного права, сами в итоге заключили  соглашение с "Талибаном".
Президент США Дональд Трамп
29 февраля, 22:53
Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно
130021
Обсудить 0
Ашраф Гани АхмадзайДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
Трамп уверен в способности Кабула возглавить мирный процесс в стране
Картина из серии Подсолнухи Винсента Ван Гога
"Подсолнухи" Ван Гога задержал в Токио коронавирус
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
В Иране прокомментировали вывод американских войск из Афганистана
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Калининградский губернатор покинул Instagram на время Великого поста
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон об обязанности СМИ и операторов оповещать о ЧС
Участники украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба и Артем Умрихин
Солистка группы Artik & Asti стала крестной мамой
Журналисты Sputnik Турция освобождены после допроса в Анкаре
В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Sputnik Турция
В СЖР прокомментировали нападение на сотрудников Sputnik Турция
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Глава Евросовета и премьер Греции посетят границу с Турцией
Школьное питание
ЕР создаст комиссии по контролю бесплатного питания в школах
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно
Флаг Ирана
В МИД Ирана прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Кадр из фильма Джентльмены
Фильм "Джентльмены" возглавил российский прокат в выходные
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Суд снизил иск к экс-мэру Владивостока до 1,4 миллиарда рублей
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
Лента новостейМолния