Власти Франции уточнили число умерших от коронавируса

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 191, при этом власти уточнили, что на данный момент скончались три человека, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломона.
Ранее газета Parisien сообщала, что от коронавируса во Франции умерли четверо.
Согласно Саломону, общее число заразившихся во Франции к настоящему моменту составляет 191 человек, из них 64 в департаменте Уаза. При этом он подчеркнул, что всего скончалось от вируса три человека, последней жертвой стала 89-летняя женщина.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.
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