В Москве рассказали о контактировавших с заболевшим коронавирусом

Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Родственники и друзья заболевшего коронавирусом не выходили на работу из-за отпуска, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в . Родственники и друзья заболевшего коронавирусом не выходили на работу из-за отпуска, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве

"У всех взяты пробы для проведения анализов, включая тех из них, кто успел уехать в другие регионы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть родственников и пять друзей заразившегося коронавирусом находятся в больницах.

"У них симптомы заболевания полностью отсутствуют", — рассказали в штабе.

Кроме того, среди пассажиров рейса, которым заболевший прибыл из Италии в Россию, также госпитализированы 13 человек. Медики сообщили, что у них наблюдаются легкие симптомы ОРВИ. Остальные либо находятся в домашнем карантине, либо с ними работают врачи скорой помощи.

Данные обо всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих регионов.

В штабе уточнили, что установить весь круг контактов заразившегося коронавирусом удалось менее чем за сутки.

Ранее у вернувшегося из Италии россиянина выявили наличие коронавирусного заболевания. Он прилетел 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас состояние больного оценивается как удовлетворительное.

Помимо этого, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 24 человека из контактировавших с заболевшим, госпитализировали в больницы для установления диагноза.

Еще 82 человека поместили в карантин. Как отметил градоначальник, у госпитализированных либо нет никаких симптомов заболевания, либо лишь легкие недомогания вроде ОРВИ.

Собянин также рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в столице. Так, в городе абсолютно всех больных пневмонией проверяют на коронавирусную инфекцию. В стационарах подготовили дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на инфекцию.

Кроме того, сформированы мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи.

Помимо этого, у учащихся школ и воспитанников детских садов ежедневно измеряют температуру.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи.