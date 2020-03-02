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2020-03-02T22:58+0300
https://ria.ru/20200302/1567159633.html
В Москве рассказали о контактировавших с заболевшим коронавирусом
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РИА Новости

В Москве рассказали о контактировавших с заболевшим коронавирусом

22:45 02.03.2020 (обновлено: 22:58 02.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Родственники и друзья заболевшего коронавирусом не выходили на работу из-за отпуска, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.
"У всех взяты пробы для проведения анализов, включая тех из них, кто успел уехать в другие регионы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть родственников и пять друзей заразившегося коронавирусом находятся в больницах.
"У них симптомы заболевания полностью отсутствуют", — рассказали в штабе.
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Кроме того, среди пассажиров рейса, которым заболевший прибыл из Италии в Россию, также госпитализированы 13 человек. Медики сообщили, что у них наблюдаются легкие симптомы ОРВИ. Остальные либо находятся в домашнем карантине, либо с ними работают врачи скорой помощи.
Данные обо всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих регионов.
В штабе уточнили, что установить весь круг контактов заразившегося коронавирусом удалось менее чем за сутки.
Ранее у вернувшегося из Италии россиянина выявили наличие коронавирусного заболевания. Он прилетел 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас состояние больного оценивается как удовлетворительное.
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Помимо этого, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 24 человека из контактировавших с заболевшим, госпитализировали в больницы для установления диагноза.
Еще 82 человека поместили в карантин. Как отметил градоначальник, у госпитализированных либо нет никаких симптомов заболевания, либо лишь легкие недомогания вроде ОРВИ.
Собянин также рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в столице. Так, в городе абсолютно всех больных пневмонией проверяют на коронавирусную инфекцию. В стационарах подготовили дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на инфекцию.
Кроме того, сформированы мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи.
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Помимо этого, у учащихся школ и воспитанников детских садов ежедневно измеряют температуру.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи.
Случаи заражения за пределами КНР зафиксировали, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, умерли 127 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
396143168
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Сколько можно?...Туфта это а не вирус.. тот же самый грипп .. Не получится в этот раз срубить денег у фармацевтических компаний... только людям мозг загадят..
2 марта, 23:16
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4000014
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