Венецианская комиссия отменила заседание по российской Конституции

МОСКВА, 2 мар - РИА новости. Заседание . Заседание Венецианской комиссии Совета Европы, на котором могли рассмотреть поправки в Конституцию РФ , отменено из-за коронавируса, сообщается на сайте организации.

"После распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии приняло решение не проводить пленарное заседание или другие обычные заседания в Венеции", - говорился в заявлении.

Отмечается, что мнения, запрошенные государствами, "могут быть приняты в письменном порядке, установленном бюро".

Ранее Венецианская комиссия планировала принять заключение по поправкам в Конституцию РФ на пленарном заседании 20-21 марта. В поступившем в РИА Новости документе говорится, что в январе комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека запросил мнение Венецианской комиссии о проекте поправок к Конституции РФ. В Совете Европы уточнили, что "принятие заключения предусмотрено на март 2020 года".

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.