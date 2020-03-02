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2020-03-02T22:32+0300
https://ria.ru/20200302/1567153529.html
Венецианская комиссия отменила заседание по российской Конституции
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РИА Новости

Венецианская комиссия отменила заседание по российской Конституции

22:32 02.03.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 2 мар - РИА новости. Заседание Венецианской комиссии Совета Европы, на котором могли рассмотреть поправки в Конституцию РФ, отменено из-за коронавируса, сообщается на сайте организации.
"После распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии приняло решение не проводить пленарное заседание или другие обычные заседания в Венеции", - говорился в заявлении.
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В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Отмечается, что мнения, запрошенные государствами, "могут быть приняты в письменном порядке, установленном бюро".
Ранее Венецианская комиссия планировала принять заключение по поправкам в Конституцию РФ на пленарном заседании 20-21 марта. В поступившем в РИА Новости документе говорится, что в январе комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека запросил мнение Венецианской комиссии о проекте поправок к Конституции РФ. В Совете Европы уточнили, что "принятие заключения предусмотрено на март 2020 года".
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.
Европейская комиссия за демократию через право, или Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Комиссия анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия той страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы. Мнение экспертов комиссии носит рекомендательный характер.
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Коронавирус COVID-19Венецианская комиссияКонституция РФВ мире
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