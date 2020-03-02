В Саратове обвиняемых в пытках полицейских перевели под домашний арест

САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Октябрьский районный суд Октябрьский районный суд Саратова изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест троим полицейским, которые обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что, по версии следствия, в период с 24 по 25 сентября 2019 года трое полицейских в Саратове избили 32-летнего мужчину, которого доставили в отдел полиции в связи с подозрением в хищении, а затем причинили потерпевшему ожоги "нагревающимся металлическим прибором". Троим полицейским предъявили обвинение в превышении полномочий. Суд 10 октября санкционировал их арест. Срок их заключения под стражу истекал 2-3 марта.

"Следствию было отказано в этом (продлении срока содержания под стражей) и удовлетворено ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 6 апреля включительно", - сказала собеседница агентства.