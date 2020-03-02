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На Урале попросили проверить депутата после его слов о воспитании
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РИА Новости

На Урале попросили проверить депутата после его слов о воспитании

22:24 02.03.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на Плотинку в Екатеринбурге
Вид на Плотинку в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Свердловская общественница Ольга Вековшинина готовит запрос в региональное министерство образования с просьбой проверить движение "Русь" и его руководителя, депутата законодательного собрания области Андрея Гориславцева, который заявил родителям, недовольным его "уроками мужества" в школе, что у них "не выросла воспиталка".
Ранее Гориславцев опубликовал в Facebook сообщение о том, что в одной из школ поселка Горный Щит под Екатеринбургом прошел "урок мужества", посвященный войне с Турцией. При этом депутат опубликовал снимок, на котором видно, как он показывает детям многочисленные макеты оружия. Вековшинина продублировала публикацию депутата на своей странице, где разгорелась дискуссия. Родителям, недовольным демонстрацией Гориславцевым оружия школьникам и угрожавшим ему самому воспитанием, депутат ответил: "Воспиталка не выросла".
Как пояснила РИА Новости общественница, она готовит запрос в министерство образования с просьбой проверить, в каких школах депутат проводит "уроки мужества" и на каком основании.
"Факт занятий со школьниками непрофессионалов, поскольку они затрагивают исторические события. Это должен делать учитель истории. А демонстрировать оружие детям – это с моральной точки зрения неправильно. С учетом программы школьной насыщенной, детям на каком основании дополнительно уроки давались? Скорей всего, это какая-то самодеятельность", – считает собеседница агентства.
Гориславцев в региональном парламенте является членом комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. С 2011 года возглавляет ООО "Уральский завод металлоконструкций". Также является президентом Федерации бокса Екатеринбурга и лидером областного общественного движения духовно-патриотического воспитания "Русь".
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ЕкатеринбургОбщество
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