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В Евросоюзе назвали дату экстренной встречи глав МИД по Идлибу
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РИА Новости

В Евросоюзе назвали дату экстренной встречи глав МИД по Идлибу

22:06 02.03.2020 (обновлено: 22:46 02.03.2020)
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Внеочередное заседание Совета Евросоюза по иностранным делам на уровне глав МИД для обсуждения текущей ситуации в Сирии и Турции пройдет 6 марта в столице Хорватии Загребе, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.
"Мы встретимся 6 марта в Загребе после неформальной встречи Совета по иностранным делам", - говорится в сообщении.
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Ранее в воскресенье он заявил, что "ситуация в Идлибе представляет серьезную угрозу миру и безопасности". Боррель подчеркнул, что Евросоюз должен удвоить усилия по преодолению гуманитарного кризиса и призвал "к немедленной деэскалации и к прочному прекращению огня".
По словам главы европейской дипломатии, изначально с инициативой проведения такой встречи выступил министр иностранных дел Греции. Именно эта страна, граничащая с Турцией, столкнулась с наплывом беженцев на фоне эскалации конфликта.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Организация, запрещенная в России
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Жозеп БоррельЕвросоюзТурцияСирияВ мире
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