Украинец "пошутил" про коронавирус, когда к нему не приехала скорая

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция

КИЕВ, 2 мар - РИА Новости. Житель украинского Житель украинского Тернополя ложно сообщил в скорую помощь, что его знакомый контактировал с гражданами Китая и у него поднялась температура, после того, как медики отказались ехать к нему на вызов из-за повышенного давления, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины

"На линию 102 (номер полиции - ред.) поступило сообщение от жителя Тернополя о том, что его знакомый контактировал с гражданами из Китая и теперь с температурой находится дома, подвергая опасности соседей. Следственно-оперативная группа Тернопольского отдела полиции выехала по указанному адресу, однако двери квартиры, номер которой назвал вызывающий абонент, никто не открыл", - сообщили в пресс-службе.

Полицейским удалось разыскать владельца квартиры, однако тот категорически отрицал, что вызвал полицию. Взглянув на номер, с которого был осуществлен вызов, мужчина узнал контактные данные своего кума, который живет с ним в одном доме, но в другой квартире. По данным ведомства, "шутник" признался, что действительно звонил в полицию и сообщал о якобы больном соседе, а решился на это после того, как работники скорой помощи отказались приезжать на его вызов.

"Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил 103 (номер скорой помощи - ред.). Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный, я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус . Через несколько минут еще раз позвонил в скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали", - цитирует мужчину пресс-служба полиции.

Составлен протокол о заведомо ложном вызове специальных служб. Мужчине грозит штраф.