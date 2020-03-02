Премьер Молдавии договорился с протестующими обсудить их требования

КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Премьер Молдавии Премьер Молдавии Ион Кику обсудил в понедельник вечером с организаторами протеста бывших участников приднестровского конфликта их требования, частично согласившись с большинством из них, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее бывшие участники приднестровского конфликта и сторонники интеграции с Румынией собрались в центре Кишинева у здания правительства. Они требуют отставки кабинета министров, недовольны социальной помощью, которая им предоставляется. Протестующие пытались прорваться в здание правительства, однако их оттеснили сотрудники полиции, в результате потасовки у входа было разбито окно. Вечером премьер Молдавии Ион Кику пригласил бывших участников приднестровского конфликта на встречу, чтобы обсудить их требования, переговоры проходили в присутствии прессы.

"Я хочу, чтобы вы поняли, что заблокированные улицы, разбитые окна и ультиматумы не приведут к диалогу. Мы договорились обсудить ситуацию детально, каждый шаг в отдельности, завтра жду вас в 7 утра (8.00 мск), мы проведем еще одну встречу, чтобы обсудить технически дальнейшие шаги", - сказал Кику.

По словам премьера, не все требования ветеранов можно выполнить, однако он считает, что большинство инициатив можно обсудить и выполнить их хотя бы частично. В связи в тем, что власти пошли на контакт с ветеранами, протест был завершен.

Организаторы митинга настаивают на создании специального подразделения, которое будет заниматься вопросами ветеранов. Также они считают необходимым, чтобы каждый ветеран приднестровского конфликта был обеспечен минимальным социальным пакетом - медицинской страховкой, путевкой в санаторий, а также суммой, равной прожиточному минимуму. Протестующие просят пересмотреть закон о ветеранах, чтобы с ними обращались так же, как с ветеранами Второй мировой войны, они также просят навести порядок в работе комиссии, которая занимается выдачей удостоверения ветеранов. Ветераны приднестровского конфликта просят инициировать на национальном уровне День признательности. Помимо этого они просят провести служебное расследование и выяснить, почему премьер раньше не слышал об этих требованиях, если они были переданы в правительство на рассмотрение в начале января.

Последнее требование ветеранов касается отставки министра иностранных дел Аурелия Чокоя. Требование об отставке министра связано с его недавним высказыванием о том, что во время приднестровского конфликта российские военные вмешались, чтобы "прекратить кровопролитие". Позже министр уточнил, что имел ввиду миротворцев. По словам Кику, Чокой уже принес извинения ветеранам, поэтому он не видит необходимости увольнять министра.