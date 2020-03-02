На Кубани полицейских заподозрили в создании преступного сообщества

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Семеро полицейских подозреваются в создании преступного сообщества, действовавшего с 2016 года в Семеро полицейских подозреваются в создании преступного сообщества, действовавшего с 2016 года в Краснодарском крае , возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ

Возбуждено дело в отношении командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов указанного подразделения и иных лиц.

"Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "преступное сообщество" и "получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на автомобильной дороге Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае систематически получали взятки за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.

Следствие во взаимодействии с полицией провело масштабные мероприятия, в том числе 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, проверяемых на причастность к их деятельности.