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На Кубани полицейских заподозрили в создании преступного сообщества
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РИА Новости

На Кубани полицейских заподозрили в создании преступного сообщества

21:53 02.03.2020 (обновлено: 21:54 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Семеро полицейских подозреваются в создании преступного сообщества, действовавшего с 2016 года в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
Возбуждено дело в отношении командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов указанного подразделения и иных лиц.
"Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "преступное сообщество" и "получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с 2016 по 2020 годы полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на автомобильной дороге Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае систематически получали взятки за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.
Следствие во взаимодействии с полицией провело масштабные мероприятия, в том числе 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, проверяемых на причастность к их деятельности.
Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также иные участники сообщества. Следствие планирует направить в суд ходатайства об избрании семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудник полиции
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Следственный комитет России (СК РФ)КраснодарКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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