В Минкульте прокомментировали спорный момент в мультфильме "Вперед"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В американском анимационном фильме "Вперед" нет спорного момента, который вызвал резкий резонанс СМИ, В американском анимационном фильме "Вперед" нет спорного момента, который вызвал резкий резонанс СМИ, министерство культуры РФ не увидело оснований для отказа в прокатном удостоверении картине, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.

Российская премьера детского полнометражного мультфильма "Вперед" от студии Pixar запланирована на 5 марта. По данным западных СМИ, в мультфильме впервые официально появится ЛГБТ-персонаж – девушка-циклоп Спектр, работающая полицейским. Спектр работает в дорожном патруле, она останавливает главных героев из-за нарушения ПДД. В одном из диалогов она обсуждает свою возлюбленную и ребенка. В российских СМИ появилась информация, что в русском дубляже слово "девушка" заменили на "партнер".

"На основании представленных прокатчиком документов мультфильму "Вперед" выдано прокатное удостоверение с рейтингом 6+. Выход в прокат намечен на 5 марта 2020 года. Прокатное удостоверение выдано в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлением правительства Российской Федерации от 27.02.2016 № 143, которым утверждаются правила, где в пункте 18 содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что "при рассмотрении указанных материалов ни одного основания для отказа не выявлено". "В сданном в Минкультуры России мультфильме отсутствует спорный момент, вызвавший резонанс в СМИ", - заключили в ведомстве.

Мультфильм рассказывает историю братьев-эльфов Иэна и Барли Лайтфутов, которые живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами и другими сказочными существами. Неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие.