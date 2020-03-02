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В Минкульте прокомментировали спорный момент в мультфильме "Вперед"
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РИА Новости

В Минкульте прокомментировали спорный момент в мультфильме "Вперед"

21:42 02.03.2020 (обновлено: 22:12 02.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В американском анимационном фильме "Вперед" нет спорного момента, который вызвал резкий резонанс СМИ, министерство культуры РФ не увидело оснований для отказа в прокатном удостоверении картине, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.
Российская премьера детского полнометражного мультфильма "Вперед" от студии Pixar запланирована на 5 марта. По данным западных СМИ, в мультфильме впервые официально появится ЛГБТ-персонаж – девушка-циклоп Спектр, работающая полицейским. Спектр работает в дорожном патруле, она останавливает главных героев из-за нарушения ПДД. В одном из диалогов она обсуждает свою возлюбленную и ребенка. В российских СМИ появилась информация, что в русском дубляже слово "девушка" заменили на "партнер".
Постер мультфильма Вперед
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Прокатчики не комментируют сообщения об особенностях дубляжа "Вперед"
"На основании представленных прокатчиком документов мультфильму "Вперед" выдано прокатное удостоверение с рейтингом 6+. Выход в прокат намечен на 5 марта 2020 года. Прокатное удостоверение выдано в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлением правительства Российской Федерации от 27.02.2016 № 143, которым утверждаются правила, где в пункте 18 содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения", - сказано в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что "при рассмотрении указанных материалов ни одного основания для отказа не выявлено". "В сданном в Минкультуры России мультфильме отсутствует спорный момент, вызвавший резонанс в СМИ", - заключили в ведомстве.
Мультфильм рассказывает историю братьев-эльфов Иэна и Барли Лайтфутов, которые живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами и другими сказочными существами. Неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости назвал мультфильм "Вперед" "идеологической диверсией" и заявил о намерении обратиться в Минкультуры РФ с требованием не выпускать картину в широкий прокат в России.
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0310320
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КультураPixarМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)РоссияОбщество
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