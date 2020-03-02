Госдеп вводит лимит на количество сотрудников в китайских СМИ

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США вводят лимит на количество китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ КНР, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео , распространенном в понедельник.

"Правительство США сегодня устанавливает кадровый лимит для некоторых контролируемых КНР государственных средств массовой информации в Соединенных Штатах", - сообщил Помпео.

Он уточнил, что ограничения вводятся в отношении пяти организаций, которые были указаны государственным департаментом США 18 февраля 2020 года в качестве иностранных представительств Китайской Народной Республики

По его словам, данные меры ограничивают число граждан Китая, которым разрешено работать в этих организациях в Соединенных Штатах.

"Решение о введении этого ограничения на персонал не основано на каком-либо контенте, созданном этими организациями, и не накладывает никаких ограничений на то, что указанные организации могут публиковать в Соединенных Штатах", - подчеркнул он.

Речь идёт лишь о принципе взаимности, заявил Помпео.

Помпео подчеркнул, что США рассчитывают, что ограничения на число китайских сотрудников в представительствах пяти государственных СМИ КНР заставит Пекин более справедливо относиться к американским и другим иностранным СМИ.