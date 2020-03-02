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Госдеп вводит лимит на количество сотрудников в китайских СМИ
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РИА Новости

Госдеп вводит лимит на количество сотрудников в китайских СМИ

21:34 02.03.2020 (обновлено: 03:18 03.03.2020)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США вводят лимит на количество китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ КНР, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном в понедельник.
"Правительство США сегодня устанавливает кадровый лимит для некоторых контролируемых КНР государственных средств массовой информации в Соединенных Штатах", - сообщил Помпео.
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Он уточнил, что ограничения вводятся в отношении пяти организаций, которые были указаны государственным департаментом США 18 февраля 2020 года в качестве иностранных представительств Китайской Народной Республики.
По его словам, данные меры ограничивают число граждан Китая, которым разрешено работать в этих организациях в Соединенных Штатах.
"Решение о введении этого ограничения на персонал не основано на каком-либо контенте, созданном этими организациями, и не накладывает никаких ограничений на то, что указанные организации могут публиковать в Соединенных Штатах", - подчеркнул он.
Речь идёт лишь о принципе взаимности, заявил Помпео.
Помпео подчеркнул, что США рассчитывают, что ограничения на число китайских сотрудников в представительствах пяти государственных СМИ КНР заставит Пекин более справедливо относиться к американским и другим иностранным СМИ.
"Мы призываем китайское правительство немедленно выполнить свои международные обязательства уважать свободу выражения мнений, в том числе для представителей прессы", - резюмировал госсекретарь.
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