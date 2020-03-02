Киркоров рассказал о сотрудничестве с участниками Евровидения

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сотрудничество с певицей Натальей Гордиенко из Сотрудничество с певицей Натальей Гордиенко из Молдавии и эстонским исполнителем Уку Сувисте, которые представят свои страны на "Евровидении", строится на взаимном доверии и симпатии, оба музыканта готовы выступить на международном песенном конкурсе, рассказал РИА Новости российский исполнитель Филипп Киркоров

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на " Евровидении " выступят два подопечных Филиппа Киркорова — представитель Эстонии Уку Сувисте и участница от Молдавии Наталья Гордиенко.

"За замечательной певицей Натальей Гордиенко я слежу еще с момента ее победы на конкурсе "Новая волна", где я был в жюри и собственноручно дал ей 12 баллов, потому что она мне понравилась еще тогда. Она замечательная вокалистка, обаятельная и красивая... Общаясь с Наташей, я понял, что она очень горит желанием снова вернуться на сцену "Евровидения" и представить свою страну. И только нашей замечательной команде Dreamteam под моим руководством она была готова доверить эту идею и себя творчески", — сказал Киркоров.

По словам артиста, вместе они начали подбирать песню, которая будет сочетаться с образом и голосом - в итоге получилась композиция Prison.

"Наше сотрудничество — человеческое доверие и симпатия. Тут нужно учитывать человеческие и бойцовские качества. Наташа проверена делом. Я помню ее на "Новой волне". Я видел бойца. Я понимаю, что она будет бороться и не растеряется на сцене", — пояснил собеседник агентства.

Киркоров добавил, что давно следит и за Уку Сувисте, который в прошлом году также подавал заявку на участие в "Евровидении", но, по мнению артиста, тогда песня у него была не очень удачная.