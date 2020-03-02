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2020-03-02T22:12+0300
https://ria.ru/20200302/1567123700.html
Киркоров рассказал о сотрудничестве с участниками Евровидения
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РИА Новости

Киркоров рассказал о сотрудничестве с участниками Евровидения

21:31 02.03.2020 (обновлено: 22:12 02.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сотрудничество с певицей Натальей Гордиенко из Молдавии и эстонским исполнителем Уку Сувисте, которые представят свои страны на "Евровидении", строится на взаимном доверии и симпатии, оба музыканта готовы выступить на международном песенном конкурсе, рассказал РИА Новости российский исполнитель Филипп Киркоров.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на "Евровидении" выступят два подопечных Филиппа Киркорова — представитель Эстонии Уку Сувисте и участница от Молдавии Наталья Гордиенко.
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"За замечательной певицей Натальей Гордиенко я слежу еще с момента ее победы на конкурсе "Новая волна", где я был в жюри и собственноручно дал ей 12 баллов, потому что она мне понравилась еще тогда. Она замечательная вокалистка, обаятельная и красивая... Общаясь с Наташей, я понял, что она очень горит желанием снова вернуться на сцену "Евровидения" и представить свою страну. И только нашей замечательной команде Dreamteam под моим руководством она была готова доверить эту идею и себя творчески", — сказал Киркоров.
По словам артиста, вместе они начали подбирать песню, которая будет сочетаться с образом и голосом - в итоге получилась композиция Prison.
"Наше сотрудничество — человеческое доверие и симпатия. Тут нужно учитывать человеческие и бойцовские качества. Наташа проверена делом. Я помню ее на "Новой волне". Я видел бойца. Я понимаю, что она будет бороться и не растеряется на сцене", — пояснил собеседник агентства.
Киркоров добавил, что давно следит и за Уку Сувисте, который в прошлом году также подавал заявку на участие в "Евровидении", но, по мнению артиста, тогда песня у него была не очень удачная.
"Но я пообещал ему, что если в этом году не получится, то в следующем мы с Димитриосом Контопулосом придумаем ему песню. И мы придумали, а он с ней прошел все этапы, все полуфиналы. Прошло какое-то продолжительное время, чтобы мы познакомились, подружились. В основу всего идет человеческий фактор", — заключил Киркоров.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
24 февраля, 01:24Культура
Пригожин рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
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КультураМузыкаШоу-бизнесЕвровидениеФилипп КиркоровЭстонияМолдавия
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