Путин поручил реструктуризировать задолженности муниципалитетов

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ до конца этого года принять меры по реструктуризации задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам и при необходимости представить предложения по изменениям в законодательство, говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.

Документ опубликован на сайте Кремля . В нем рекомендуется "принять меры, направленные на реструктуризацию обязательств (задолженности) муниципальных образований по бюджетным кредитам, и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений".

Эти изменения могут предусматривать применение при реструктуризации задолженности механизмов, аналогичных механизмам, применяемым при реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, осуществляемой в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Также в изменениях может предусматриваться "возможность списания задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам с учётом результатов анализа расходов муниципальных образований на решение приоритетных задач (благоустройство городской среды, модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительство автомобильных дорог) и дополнительных доходов, полученных от реализации новых инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований".

Срок – 1 января 2021 года.

Помимо этого, глава государства рекомендовал руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов, в том числе с учётом объёма участия муниципальных образований в реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей национальных проектов и результатов их реализации.

"Устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в том числе от денежных взысканий (штрафов), предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации)", - дополняется в документе.