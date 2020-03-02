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Путин поручил реструктуризировать задолженности муниципалитетов
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РИА Новости

Путин поручил реструктуризировать задолженности муниципалитетов

21:20 02.03.2020 (обновлено: 21:21 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ до конца этого года принять меры по реструктуризации задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам и при необходимости представить предложения по изменениям в законодательство, говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.
Документ опубликован на сайте Кремля. В нем рекомендуется "принять меры, направленные на реструктуризацию обязательств (задолженности) муниципальных образований по бюджетным кредитам, и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений".
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Эти изменения могут предусматривать применение при реструктуризации задолженности механизмов, аналогичных механизмам, применяемым при реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, осуществляемой в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Также в изменениях может предусматриваться "возможность списания задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам с учётом результатов анализа расходов муниципальных образований на решение приоритетных задач (благоустройство городской среды, модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительство автомобильных дорог) и дополнительных доходов, полученных от реализации новых инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований".
Срок – 1 января 2021 года.
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Помимо этого, глава государства рекомендовал руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов, в том числе с учётом объёма участия муниципальных образований в реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей национальных проектов и результатов их реализации.
"Устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в том числе от денежных взысканий (штрафов), предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации)", - дополняется в документе.
Доклад на эту тему необходимо представить до 1 января 2021 года, далее – ежегодно.
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Российская Федерация (Россия)Владимир ПутинЭкономика
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