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В Евросоюзе рассказали о принятии решения по помощи Греции
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РИА Новости

В Евросоюзе рассказали о принятии решения по помощи Греции

21:17 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европарламента Давид Сассоли на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Европарламента Давид Сассоли на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Представители руководства Евросоюза планирующие во вторник посетить Грецию и, в частности, границу с Турцией, оценят обстановку на месте, а также постараются найти решение, как помочь Греции и беженцам, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что собирается вместе с Сассоли, а также с главой Евросовета Шарлем Мишелем посетить во вторник Грецию для оценки ситуации на фоне нового миграционного кризиса.
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"Мы хотим помочь Греции, она подвергается сильному давлению, мы на месте посмотрим ситуацию, выслушаем греческую сторону и затем примем решение, как помочь несчастным людям, которые пытаются попасть из Турции в Европу", - сказал глава ЕП.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Организация, запрещенная в России
Кадры с КПП на границе Турции и Греции
28 февраля, 16:24Война в Сирии
Очевидец рассказал о ситуации с беженцами на границе Турции и Греции
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииДавид СассолиЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
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