Путин поручил размещать материалы публичных слушаний в интернете

"Правительству РФ ... внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие ... обязательное размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результатов слушаний (обсуждений), а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме", - говорится в сообщении.

Путин также поручил предусмотреть изменения, касающиеся возможности направления гражданами предложений по повестке общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме и голосования по ним с использованием единой цифровой платформы. Кроме того, президент поручил внести изменения, предусматривающие использование единой цифровой платформы, функционирующей по принципу "одного окна" и располагающей механизмом обратной связи, для рассмотрения обращений граждан, поступающих в электронной форме.