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Путин поручил размещать материалы публичных слушаний в интернете
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РИА Новости

Путин поручил размещать материалы публичных слушаний в интернете

21:10 02.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения, предусматривающие обязательное размещение органами местного самоуправления материалов, выносимых на публичное слушание, и их результатов, в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений главы государства утвержден по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.
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"Правительству РФ ... внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие ... обязательное размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результатов слушаний (обсуждений), а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме", - говорится в сообщении.
Путин также поручил предусмотреть изменения, касающиеся возможности направления гражданами предложений по повестке общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме и голосования по ним с использованием единой цифровой платформы. Кроме того, президент поручил внести изменения, предусматривающие использование единой цифровой платформы, функционирующей по принципу "одного окна" и располагающей механизмом обратной связи, для рассмотрения обращений граждан, поступающих в электронной форме.
Срок - 1 декабря 2020 года.
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