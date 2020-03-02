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У московских школьников будут ежедневно проверять температуру
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РИА Новости

У московских школьников будут ежедневно проверять температуру

21:08 02.03.2020 (обновлено: 21:09 02.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач осматривает пациента
Врач осматривает пациента
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Врач осматривает пациента. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ежедневное измерение температуры у воспитанников детсадов и учеников школ вводится в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин на своем сайте.
"В детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей", - написал мэр.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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