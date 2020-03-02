В ГД назвали секты и психбольницы потенциальными источниками COVID-19

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассматривает религиозные секты и психиатрические лечебницы как потенциальные источники коронавируса и призывает обратить на них особое внимание.
По его словам, в южнокорейской провинции Северный Кенсан именно секта стала источником заболевания. Онищенко заявил, что одна из ее адептов заразилась вирусом в Китае. Депутат утверждает, что в секте выполняли обряды, которые предполагают достаточно близкий контакт между адептами, и до последнего не обращались за медицинской помощью.
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"А вторая вспышка у них идет, и в основном там погибшие, - это психиатрические отделения больниц. Там не соблюдаются правила личной гигиены и так далее. Это тоже играет определенную роль", - заявил Онищенко РИА Новости.
В связи с этим он призвал обратить особое внимание на подобные закрытые группы людей.
"По опыту Кореи - нужно обратить внимание на замкнутые социальные группы такие, как секты, религиозные образования, которые изолируют себя от общества, и медицинские учреждения, прежде всего, психиатрические больницы... Что касается людей, входящих в секты. Мы же прекрасно знаем, где они находятся. Тем более в региональные (оперативные) штабы (по коронавирусу) входят и органы полиции, которые имеют соответствующий административный ресурс", - отметил Онищенко.
Говоря о рекомендациях для россиян, парламентарий призвал их воздержаться от поездок за рубеж. Тем, кто после визита за границу чувствует недомогание, Онищенко посоветовал обратиться к врачу и не надеяться на "авось".
"Конечно же, самое главное для граждан – еще и еще раз – ну воздержитесь вы от поездок. Воздержитесь! Если вы оттуда приехали и чувствуете недомогание, обязательно обратитесь к врачу. Не надо "на авось" все бросать", - сказал он.
Он также порекомендовал внимательнее отнестись к правилам гигиены - тщательнее мыть руки и посуду, особенно в сфере общепита.
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"Потому что передача (вируса) через посуду известна, в том числе и при гриппе всегда это было и будет. Использование общепита, особенно студенческого общепита, теми людьми, которые себя плохо чувствуют даже при гриппе - используйте дезинфицирующее средство, обеззараживающее", - сказал Онищенко.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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