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В Госдуме предложили изменить условия выплаты пособий детям-сиротам
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РИА Новости

В Госдуме предложили изменить условия выплаты пособий детям-сиротам

21:00 02.03.2020 (обновлено: 21:01 02.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Члены думского комитета по труду и социальной политике внесли в нижнюю плату парламента законопроект, которым предлагается уравнять права для получения повышенного пособия по безработице детей-сирот, работавших во время учебы по направлению службы занятости, и тех, кто трудился без этого направления, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Изменения вносятся в статью 34.1 федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации".
"Проектом федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения выплаты пособия по безработице, позволяющие упорядочить возможность получения пособия для всех лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения, а не только для тех, кто работал по направлению службы занятости населения", - говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы отмечают, что данный законопроект создаст "равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, не разделяя их права, а также повысит уровень доступности социально поддержки указанной категории граждан".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
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