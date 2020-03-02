В Госдуме предложили изменить условия выплаты пособий детям-сиротам

"Проектом федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения выплаты пособия по безработице, позволяющие упорядочить возможность получения пособия для всех лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения, а не только для тех, кто работал по направлению службы занятости населения", - говорится в пояснительной записке к документу.