Делегация из Сицилии прибыла в Крым

"Делегация представителей из различных муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыли в Крым. Всего в составе делегации шесть человек. Двое – главы муниципальных образований, двое - менеджеры муниципальных образований, один заместитель главы и один сопровождающий. Все они представляют разные муниципальные образования", - сказал РИА Новости Гемпель.