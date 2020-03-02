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Делегация из Сицилии прибыла в Крым
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РИА Новости

Делегация из Сицилии прибыла в Крым

20:54 02.03.2020 (обновлено: 20:55 02.03.2020)
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© Фото : Александр АндреевКрым
Крым
© Фото : Александр Андреев
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Делегация представителей из различных муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыли в Крым. Всего в составе делегации шесть человек. Двое – главы муниципальных образований, двое - менеджеры муниципальных образований, один заместитель главы и один сопровождающий. Все они представляют разные муниципальные образования", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, визит продлится с 2 по 6 марта. В его рамках делегация посетит ряд населенных пунктов Крыма, а также встретится с главой администрации Симферополя и подпишет партнерское соглашение с властями Евпатории.
Ялтинский международный экономический форум
27 февраля, 16:29
Украинскую делегацию пригласили на экономический форум в Крым
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Юрий ГемпельСицилияРеспублика КрымРоссияВ мире
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