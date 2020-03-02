Собянин рассказал о санаториях для людей с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Нарушившие режим карантина из-за коронавируса и контактировавшие с потенциальными носителями вируса помещаются в санатории или дома отдыха под наблюдение врачей, при необходимости будут развернуты дополнительные мощности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"При необходимости граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского наблюдения", - сообщил Собянин.
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Он отметил, что в санаториях обеспечены изоляция, комфортное пребывание и четырехразовое питание.
"Если это потребуется, будут развернуты дополнительные мощности",- добавил мэр.
Ранее в понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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