Собянин рассказал о санаториях для людей с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Нарушившие режим карантина из-за Нарушившие режим карантина из-за коронавируса и контактировавшие с потенциальными носителями вируса помещаются в санатории или дома отдыха под наблюдение врачей, при необходимости будут развернуты дополнительные мощности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге

"При необходимости граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского наблюдения", - сообщил Собянин.

Он отметил, что в санаториях обеспечены изоляция, комфортное пребывание и четырехразовое питание.

"Если это потребуется, будут развернуты дополнительные мощности",- добавил мэр.

Ранее в понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.