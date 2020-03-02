Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T20:53+0300
https://ria.ru/20200302/1567104092.html
Собянин рассказал о санаториях для людей с подозрением на коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564024798_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_3da541fc1e90b8adbacfdb967d59a602.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал о санаториях для людей с подозрением на коронавирус

20:53 02.03.2020
2812
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Нарушившие режим карантина из-за коронавируса и контактировавшие с потенциальными носителями вируса помещаются в санатории или дома отдыха под наблюдение врачей, при необходимости будут развернуты дополнительные мощности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"При необходимости граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского наблюдения", - сообщил Собянин.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Вчера, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Он отметил, что в санаториях обеспечены изоляция, комфортное пребывание и четырехразовое питание.
"Если это потребуется, будут развернуты дополнительные мощности",- добавил мэр.
Ранее в понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
524131
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Ученые рассказали, кого защитит создаваемая вакцина от коронавируса
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Ученые сообщили сроки начала применения вакцины от коронавируса
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
Тест на выявление коронавируса
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
Женщина в маске в центре Милана
В Италии число зараженных коронавирусом выросло за сутки в 1,5 раза
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Борода
Коронавирус в волосах: что делать? Советы трихолога
Дезинфекция офисного помещения
В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 129
Туристы на одной из улиц Милана
Во Франции число зараженных коронавирусом увеличилось до 130
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Суд снизил иск к экс-мэру Владивостока до 1,4 миллиарда рублей
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
Лента новостейМолния