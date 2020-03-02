Шестой случай заражения коронавирусом подтвердили в Финляндии

Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F

ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Шестой случай заражения Шестой случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Финляндии , сообщает в понедельник Университетская больница Хельсинки (HUS).

"HUS сегодня диагностировал коронавирусную инфекцию у человека трудоспособного возраста, который связан с человеком, зараженным в пятницу, 28 февраля. Заражение было ожидаемым и пациент в хорошей форме", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в Финляндии выявлены шесть случаев заражения новым типом коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.