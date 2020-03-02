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Доступ в здание Европарламента ограничили из-за коронавируса
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РИА Новости

Доступ в здание Европарламента ограничили из-за коронавируса

20:43 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Европарламент на фоне распространения коронавируса решил усилить меры защиты депутатов и ограничил доступ посетителей в здание ЕП, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе председатель парламента Давид Сассоли.
"Мы хотим остаться открытыми, но должны принимать меры предосторожности, должны обеспечить работу Европарламента, поэтому мы приняли решение расширить превентивные меры и ограничить доступ посетителей в здание ЕП", - сказал Сассоли.
Он добавил, что данная мера вводится на три недели, далее будет приниматься решение о ее продлении или отмене.
"Мы ограничили мероприятия, проводимые в здании Европейского парламента, не будет семинаров с участием гостей, выставок, других культурных мероприятий… Главная задача - обеспечить бесперебойную работу", - пояснил председатель парламента.
Он добавил, что сотрудников ЕС, которые посещали зоны риска, призвали работать из дома, внимательно следить за состоянием здоровья. "Что касается депутатов, то депутатский мандат не может быть ограничен, нельзя ограничивать посещения депутатами парламента, поэтому мы ограничились рекомендациями", - добавил Сассоли.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаДавид СассолиЕвропарламентБрюссельВ мире
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