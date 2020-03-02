Доступ в здание Европарламента ограничили из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Европарламент на фоне распространения коронавируса решил усилить меры защиты депутатов и ограничил доступ посетителей в здание ЕП, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе председатель парламента Давид Сассоли

"Мы хотим остаться открытыми, но должны принимать меры предосторожности, должны обеспечить работу Европарламента, поэтому мы приняли решение расширить превентивные меры и ограничить доступ посетителей в здание ЕП", - сказал Сассоли.

Он добавил, что данная мера вводится на три недели, далее будет приниматься решение о ее продлении или отмене.

"Мы ограничили мероприятия, проводимые в здании Европейского парламента, не будет семинаров с участием гостей, выставок, других культурных мероприятий… Главная задача - обеспечить бесперебойную работу", - пояснил председатель парламента.