Собянин рассказал об организации мест для больных пневмонией

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Все больные пневмонией в Все больные пневмонией в Москве проверяются на коронавирусную инфекцию, специальные корпуса выделены для больных воспалением лёгких, при необходимости количество коек в стационарах будет увеличено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге

Мэр отметил, что в городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию

"Поскольку наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции является пневмония, для лечения больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса. Корпуса оснащены оборудованием для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими)", - сообщил Собянин.

Он добавил, что сформированы мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи.

"Сто процентов больных пневмонией проверяются на коронавирусную инфекцию. При необходимости количество коек будет увеличено", - сообщил мэр.

Ранее в понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.