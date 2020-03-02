Собянин рассказал об организации мест для больных пневмонией

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Все больные пневмонией в Москве проверяются на коронавирусную инфекцию, специальные корпуса выделены для больных воспалением лёгких, при необходимости количество коек в стационарах будет увеличено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Мэр отметил, что в городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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"Поскольку наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции является пневмония, для лечения больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса. Корпуса оснащены оборудованием для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими)", - сообщил Собянин.
Он добавил, что сформированы мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи.
"Сто процентов больных пневмонией проверяются на коронавирусную инфекцию. При необходимости количество коек будет увеличено", - сообщил мэр.
Ранее в понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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