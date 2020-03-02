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2020-03-02T20:37+0300
https://ria.ru/20200302/1567095826.html
Путин предложил запретить двойное гражданство муниципальных служащих
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РИА Новости

Путин предложил запретить двойное гражданство муниципальных служащих

20:37 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининВладимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Поправка президента РФ Владимира Путина ко второму чтению проекта об изменении конституции предлагает запретить муниципальным служащим иметь иностранное гражданство и счета за рубежом, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Поправки президента поступили в Госдуму в понедельник.
"Федеральная государственная служба. Установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием или наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", -сказал Володин.
Он отметил, что "это новая норма".
Андрей Клишас
Вчера, 19:19
Клишас прокомментировал внесенные Путиным поправки к Конституции
16791137
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Конституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Всем надо запретить двойное гражданство от сельсовета до президента страны. Человек с двойным гражданством, априори не верит в будущее России. Россия для него просто источник дохода а жить он планирует в другом месте.
2 марта, 20:42
Сергей Новиков
2900003
Чего предлагать, вводите закон в конституцию и всё!
2 марта, 20:40
Habitante Urbano
1210005
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