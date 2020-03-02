Путин предложил поправку об индексации пенсий не реже раза в год

"В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом", - говорится в тексте поправки.