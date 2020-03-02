Путин предложил поправку об индексации пенсий не реже раза в год

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поправкой ко второму чтению проекта об изменении конституции предложил закрепить индексацию пенсий не реже раза в год в порядке в соответствии с федеральным законом.
Изменения предлагается внести в 75 статью конституции. Согласно поправке, Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Кроме того, государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.
"В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом", - говорится в тексте поправки.
Кроме того, согласно тексту, в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.
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