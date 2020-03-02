В США прокомментировали действия Турции в Идлибе

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США не намерены спекулировать на тему задействования пятой статьи Договора о коллективной обороне в связи с ситуацией вокруг Турции и Сирии , заявил в понедельник журналистам глава Пентагона Марк Эспер

Статья пять устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону — ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".

"Я не буду спекулировать на тему 5 статьи в этот момент. Ясно, что Турция вовлечена в военные операции там. Мы будем действовать пошагово", - сказал Эспер. Он сообщил, что беседовал на эту тему с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, в свою очередь, отметил, что у США нет данных относительно того, были ли задействованы российские военные в ударах по турецким позициям. Он добавил, что общался со своими коллегами из РФ и Турции и призвал "к скорейшей деэскалации".

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Президент Турции Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.