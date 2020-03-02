В Италии число жертв коронавируса увеличилось до 52

РИМ, 2 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Число случаев заражения коронавирусом в Италии в общей сложности превысило 2 тысячи, количество смертельных исходов возросло на 18, до 52, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
"Начинаем с хороших новостей: у нас выздоровели 66 человек, всего их 149. Также у нас увеличились число скончавшихся - на 18, до 52" - сказал он на традиционном вечернем брифинге.
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По его словам, число зараженных коронавирусом возросло до 1835.
Из 18 новых смертельных случаев 15 зафиксированы в Ломбардии. Всего в этой северной области произошли 1077 случаев заражения, отметил Боррелли. Также большое число отмечается в Эмилии-Романье (324 ) и Венето (271 ). Число проведенных анализов на коронавирус возросло свыше чем на 2 тысячи, до 23,3 тысячи тестов.
В воскресенье вечером Боррелли заявлял, что в Италии коронавирусом заражены 1577 человек: эти данные не включали выздоровевших и скончавшихся. Число жертв возросло на 5, до 34, выздоровевших – на 33, до 83 человек.
Ранее в понедельник глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения заявил, что увеличение случаев заражения было "абсолютно ожидаемым"
"Цифры отражают наличие вспышки в некоторых районах Италии. Новые случаи, которые мы обнаруживаем, - это люди, инфицированные даже неделю или две недели назад, учитывая, что инкубационный период может доходить до 12-14 дней", - заявил Джанни Рецца.
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