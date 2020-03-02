Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T20:51+0300
https://ria.ru/20200302/1567091202.html
В Италии число жертв коронавируса увеличилось до 52
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

В Италии число жертв коронавируса увеличилось до 52

20:29 02.03.2020 (обновлено: 20:51 02.03.2020)
8140
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 2 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Число случаев заражения коронавирусом в Италии в общей сложности превысило 2 тысячи, количество смертельных исходов возросло на 18, до 52, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
"Начинаем с хороших новостей: у нас выздоровели 66 человек, всего их 149. Также у нас увеличились число скончавшихся - на 18, до 52" - сказал он на традиционном вечернем брифинге.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Вчера, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
По его словам, число зараженных коронавирусом возросло до 1835.
Из 18 новых смертельных случаев 15 зафиксированы в Ломбардии. Всего в этой северной области произошли 1077 случаев заражения, отметил Боррелли. Также большое число отмечается в Эмилии-Романье (324 ) и Венето (271 ). Число проведенных анализов на коронавирус возросло свыше чем на 2 тысячи, до 23,3 тысячи тестов.
В воскресенье вечером Боррелли заявлял, что в Италии коронавирусом заражены 1577 человек: эти данные не включали выздоровевших и скончавшихся. Число жертв возросло на 5, до 34, выздоровевших – на 33, до 83 человек.
Ранее в понедельник глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения заявил, что увеличение случаев заражения было "абсолютно ожидаемым"
"Цифры отражают наличие вспышки в некоторых районах Италии. Новые случаи, которые мы обнаруживаем, - это люди, инфицированные даже неделю или две недели назад, учитывая, что инкубационный период может доходить до 12-14 дней", - заявил Джанни Рецца.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2131312
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаИталияВ мире
Рекомендуем
Женщина в маске в центре Милана
В Италии число зараженных коронавирусом выросло за сутки в 1,5 раза
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Женщина в маске в центре Милана
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице в Беларусии
У прибывшей из Италии жительницы Белоруссии заподозрили коронавирус
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Ученые рассказали, кого защитит создаваемая вакцина от коронавируса
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Суд снизил иск к экс-мэру Владивостока до 1,4 миллиарда рублей
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
Лента новостейМолния