В Латвии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F

РИГА, 2 мар – РИА Новости. Первый случай заражения новым типом Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Латвии , сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Подтвержден первый случай заболевания коронавирусом в Латвии", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Пресс-конференция по этому поводу состоится в Минздраве в 20.00 (21.00 мск). Ответственные службы расскажут о дальнейших действиях и мерах предосторожности.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.