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В Латвии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Латвии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

20:22 02.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
РИГА, 2 мар – РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Латвии, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
"Подтвержден первый случай заболевания коронавирусом в Латвии", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Пресс-конференция по этому поводу состоится в Минздраве в 20.00 (21.00 мск). Ответственные службы расскажут о дальнейших действиях и мерах предосторожности.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЛатвияВ мире
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