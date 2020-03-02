Путин поручил представить изменения в указ о границах Сарова

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами государственной власти Нижегородской области при участии органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования – города Сарова Нижегородской области и представить предложения о внесении в указ президента Российской Федерации от 24 марта 2006 г. №251 "Об утверждении границ закрытого административно-территориального образования – города Сарова Нижегородской области" изменений, предусматривающих расширение границ указанного закрытого административно-территориального образования", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.