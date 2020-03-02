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Путин поручил представить изменения в указ о границах Сарова
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РИА Новости

Путин поручил представить изменения в указ о границах Сарова

20:18 02.03.2020 (обновлено: 20:19 02.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновГород Саров
Город Саров
© РИА Новости / Максим Блинов
Город Саров. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября представить изменения в свой указ от 2006 года по расширению границ города Сарова Нижегородской области.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами государственной власти Нижегородской области при участии органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования – города Сарова Нижегородской области и представить предложения о внесении в указ президента Российской Федерации от 24 марта 2006 г. №251 "Об утверждении границ закрытого административно-территориального образования – города Сарова Нижегородской области" изменений, предусматривающих расширение границ указанного закрытого административно-территориального образования", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.
Срок исполнения - 1 ноября 2020 года.
Ответственные обозначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава области Глеб Никитин.
Саров
18 марта 2019, 08:00Специальный репортаж
"Охраняется как государственная граница". Как живет закрытый город Саров
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Нижегородская областьРоссийская Федерация (Россия)Глеб НикитинМихаил МишустинВладимир ПутинРоссияСаровОбщество
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