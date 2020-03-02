Собянин рассказал о состоянии зараженного коронавирусом в Москве

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заболевание у единственного зараженного новым Заболевание у единственного зараженного новым коронавирусом COVID-19 в Москве протекает в легкой форме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее в понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.

"Сейчас он (зараженный - ред.) находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме", - сообщил мэр.

Он отметил, что в течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека, написал Собянин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.