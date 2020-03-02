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2020-03-02T20:16+0300
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Собянин рассказал о состоянии зараженного коронавирусом в Москве
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РИА Новости

Собянин рассказал о состоянии зараженного коронавирусом в Москве

20:16 02.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заболевание у единственного зараженного новым коронавирусом COVID-19 в Москве протекает в легкой форме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Ранее в понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.
"Сейчас он (зараженный - ред.) находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме", - сообщил мэр.
Он отметил, что в течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека, написал Собянин.
Вестибюль станции метро Аэропорт. Открыта 11 сентября 1938 г. Архитектор Борис Виленский.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСергей СобянинМоскваРоссияОбщество
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