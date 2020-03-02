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2020-03-02T20:15+0300
https://ria.ru/20200302/1567083343.html
Кадыров оценил поправки к Конституции о семье и Боге
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РИА Новости

Кадыров оценил поправки к Конституции о семье и Боге

20:15 02.03.2020
17249
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил важность поправок о семье и включение упоминания Бога в текст Конституции.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в комитет по госстроительству и законодтаельству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона.
Никита Михалков
Вчера, 17:57Религия и мировоззрение
Михалков назвал идею упоминания Бога в Конституции справедливой
Политик подчеркнул, что они имеют важное значение для консолидации общества.
"Зарубежная пропаганда постоянно пытается подорвать изнутри основы российского государства. И главный удар направлен против семейных ценностей. Они хотят, чтобы появились родитель N1 и родитель N2. Их задача - вытравить из сознания подрастающего поколения понятия совести, порядочности, чести и достоинства. Из этого ничего не получится", - отметил Кадыров.
По его словам, закрепление определения брака в Конституции страны позволит защитить традиционную российскую семью.
Глава Чечни отметил отличия современной власти в России и советского руководства. Если в СССР десятилетиями велась борьба с религией, то сейчас, подчеркнул Кадыров, российские власти создают наиболее благоприятные условия для верующих, а число храмов, мечетей, духовных семинарий и медресе растет, отметил он.
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28 февраля, 22:49Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл считает важными поправки в Конституцию о Боге и семье

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК.
В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияСССРОбщество
Популярные комментарии
Какой бог? Кто это?
2 марта, 20:16
Сержик Сержин
42300132
Правильно сказал Кадыров - "Зарубежная пропаганда постоянно пытается подорвать изнутри основы российского государства". Что мы и наблюдаем повсеместно, в том числе и на этом сайте.
2 марта, 20:19
Владимир Белогорский
32400126
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