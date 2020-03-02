Кадыров оценил поправки к Конституции о семье и Боге

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил важность поправок о семье и включение упоминания Бога в текст Конституции.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в комитет по госстроительству и законодтаельству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона.

Политик подчеркнул, что они имеют важное значение для консолидации общества.

"Зарубежная пропаганда постоянно пытается подорвать изнутри основы российского государства. И главный удар направлен против семейных ценностей. Они хотят, чтобы появились родитель N1 и родитель N2. Их задача - вытравить из сознания подрастающего поколения понятия совести, порядочности, чести и достоинства. Из этого ничего не получится", - отметил Кадыров.

По его словам, закрепление определения брака в Конституции страны позволит защитить традиционную российскую семью.

Глава Чечни отметил отличия современной власти в России и советского руководства. Если в СССР десятилетиями велась борьба с религией, то сейчас, подчеркнул Кадыров, российские власти создают наиболее благоприятные условия для верующих, а число храмов, мечетей, духовных семинарий и медресе растет, отметил он.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений.

Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК.