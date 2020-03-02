СПЧ ООН отменит часть мероприятий из-за коронавируса

Президент СПЧ сделала свое заявление после того, как получила срочное письмо от генерального директора женевского отделения ООН Татьяны Валовой, касающееся мер предосторожности в связи с распространением нового коронавируса.

В письме, в частности, Валовая предложила бюро Совета ООН по правам человека отменить все мероприятия и встречи, параллельные основной сессии. А также рекомендовать участникам 43-й сессии СПЧ отказаться от поездок в Женеву до ее завершения, либо принять в ней участие по видеосвязи.

Весенняя сессия СПЧ ООН проходит в Женеве с 24 февраля по 20 марта.