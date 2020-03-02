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СПЧ ООН отменит часть мероприятий из-за коронавируса
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РИА Новости

СПЧ ООН отменит часть мероприятий из-за коронавируса

20:10 02.03.2020
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© REUTERS / Arnd WiegmannВ городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
© REUTERS / Arnd Wiegmann
ЖЕНЕВА, 2 мар, РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека временно отменяет все мероприятия 43-й сессии, кроме основных заседаний, в качестве меры предосторожности от распространения нового коронавируса, заявила в понедельник президент СПЧ ООН Элизабет Тичи-Фиссльбергер.
Президент СПЧ сделала свое заявление после того, как получила срочное письмо от генерального директора женевского отделения ООН Татьяны Валовой, касающееся мер предосторожности в связи с распространением нового коронавируса.
В письме, в частности, Валовая предложила бюро Совета ООН по правам человека отменить все мероприятия и встречи, параллельные основной сессии. А также рекомендовать участникам 43-й сессии СПЧ отказаться от поездок в Женеву до ее завершения, либо принять в ней участие по видеосвязи.
Весенняя сессия СПЧ ООН проходит в Женеве с 24 февраля по 20 марта.
В связи со вспышкой нового коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля объявило о решении запретить до 15 марта все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек для предотвращения распространения COVID-19. Организаторы частных или общественных мероприятий, где предполагается участие менее 1000 человек, должны проконсультироваться с властями кантонов о целесообразности и безопасности проведения таких встреч.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
200000
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСовет по правам человека ООНООНВ мире
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