СМИ сообщили о контактах правительства Афганистана с "Талибаном"

Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. 29 февраля 2020

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа правительства Группа правительства Афганистана , прибывшая в Доху, установила контакты с представителями радикального движения " Талибан ", сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что представители радикального движения "Талибан" не встречались с членами афганского правительства, которые прибыли в Доху на церемонию подписания мирного соглашения между США и талибами.

По данным источника телеканала, стороны планируют обсудить возможность освобождение пленных талибов в будущем. Однако Tolo news отмечает, что "Талибан" не подтвердил контакты с представителями правительства Афганистана.

В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Ранее сообщалось, что в тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных". Официальный представитель талибов Сухель Шахин подтверждал, что их делегация не встречалась в субботу в Катаре с членами афганского правительства, а "переговоры с ними должны начаться позднее после установления доверия и завершения процесса освобождения пленных".