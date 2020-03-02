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2020-03-02T20:04+0300
https://ria.ru/20200302/1567077167.html
СМИ сообщили о контактах правительства Афганистана с "Талибаном"
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РИА Новости

СМИ сообщили о контактах правительства Афганистана с "Талибаном"

20:03 02.03.2020 (обновлено: 20:04 02.03.2020)
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© REUTERS / Ibraheem al OmariМулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. 29 февраля 2020
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. 29 февраля 2020
© REUTERS / Ibraheem al Omari
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа правительства Афганистана, прибывшая в Доху, установила контакты с представителями радикального движения "Талибан", сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что представители радикального движения "Талибан" не встречались с членами афганского правительства, которые прибыли в Доху на церемонию подписания мирного соглашения между США и талибами.
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По данным источника телеканала, стороны планируют обсудить возможность освобождение пленных талибов в будущем. Однако Tolo news отмечает, что "Талибан" не подтвердил контакты с представителями правительства Афганистана.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Ранее сообщалось, что в тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных". Официальный представитель талибов Сухель Шахин подтверждал, что их делегация не встречалась в субботу в Катаре с членами афганского правительства, а "переговоры с ними должны начаться позднее после установления доверия и завершения процесса освобождения пленных".
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что Афганистан не брал на себя обязательств по освобождению пяти тысяч пленных талибов. Афганский лидер также добавил, что такая мера не может "рассматриваться как условие" - вопрос освобождения пленных должен быть частью обсуждения на переговорах. "Вопрос освобождения пленников входит не в полномочия США, а в полномочия правительства Афганистана"
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АфганистанДохаТалибанВ мире
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