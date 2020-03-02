Пассажирам метро в Москве будут дистанционно измерять температуру

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пассажирам московского метро на входе будут дистанционно измерять температуру, сообщил на официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
"Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что вирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.