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Пассажирам метро в Москве будут дистанционно измерять температуру
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РИА Новости

Пассажирам метро в Москве будут дистанционно измерять температуру

19:59 02.03.2020
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© Радио Sputnik Ольга БугроваВестибюль станции метро "Аэропорт". Открыта 11 сентября 1938 г. Архитектор Борис Виленский.
Вестибюль станции метро Аэропорт. Открыта 11 сентября 1938 г. Архитектор Борис Виленский.
© Радио Sputnik Ольга Бугрова
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пассажирам московского метро на входе будут дистанционно измерять температуру, сообщил на официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
"Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что вирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСергей СобянинМоскваМосковский метрополитенОбщество
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