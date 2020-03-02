Во Франции главу департамента поместили на карантин из-за коронавируса

"Во второй половине дня в понедельник префект Уазы изолирован из соображений безопасности. Его анализы на коронавирус не положительные. Но он состоял в прямом контакте с мэром коммуны Крепи-ан-Валуа Брюно Фортьером. Двое мужчин обменялись рукопожатиями. (Анализы) Фортьера на коронавирус положительны", - передает телеканал.
Ранее сообщалось, что Фортьер является носителем заболевания, но он не болеет, если не считать легкого кашля. Он изолирован, но не помещен в больницу.
По данным на воскресенье, число заболевших коронавирусом в Уазе составляет 47 человек. Всего же во Франции 130 заболевших, по разным данным, скончались от двух до четырех человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч. В воскресенье сообщалось, что число выявленных случаев заболевания во Франции составляет 130.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса