Во Франции главу департамента поместили на карантин из-за коронавируса

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция

ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Глава французского департамента Глава французского департамента Уаза , где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом в стране, Луи Ле Фран помещен на карантин после рукопожатия с мэром одной из коммун, анализы которого оказались положительными, сообщает телеканал France 3.

"Во второй половине дня в понедельник префект Уазы изолирован из соображений безопасности. Его анализы на коронавирус не положительные. Но он состоял в прямом контакте с мэром коммуны Крепи-ан-Валуа Брюно Фортьером. Двое мужчин обменялись рукопожатиями. (Анализы) Фортьера на коронавирус положительны", - передает телеканал.

Ранее сообщалось, что Фортьер является носителем заболевания, но он не болеет, если не считать легкого кашля. Он изолирован, но не помещен в больницу.

По данным на воскресенье, число заболевших коронавирусом в Уазе составляет 47 человек. Всего же во Франции 130 заболевших, по разным данным, скончались от двух до четырех человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19