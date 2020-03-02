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2020-03-02T19:54+0300
https://ria.ru/20200302/1567072000.html
Во Франции главу департамента поместили на карантин из-за коронавируса
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РИА Новости

Во Франции главу департамента поместили на карантин из-за коронавируса

19:54 02.03.2020
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© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция
© REUTERS / Alexandros Avramidis
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Глава французского департамента Уаза, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом в стране, Луи Ле Фран помещен на карантин после рукопожатия с мэром одной из коммун, анализы которого оказались положительными, сообщает телеканал France 3.
"Во второй половине дня в понедельник префект Уазы изолирован из соображений безопасности. Его анализы на коронавирус не положительные. Но он состоял в прямом контакте с мэром коммуны Крепи-ан-Валуа Брюно Фортьером. Двое мужчин обменялись рукопожатиями. (Анализы) Фортьера на коронавирус положительны", - передает телеканал.
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Ранее сообщалось, что Фортьер является носителем заболевания, но он не болеет, если не считать легкого кашля. Он изолирован, но не помещен в больницу.
По данным на воскресенье, число заболевших коронавирусом в Уазе составляет 47 человек. Всего же во Франции 130 заболевших, по разным данным, скончались от двух до четырех человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч. В воскресенье сообщалось, что число выявленных случаев заболевания во Франции составляет 130.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаУаза (департамент)ФранцияВ мире
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