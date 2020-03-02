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2020-03-02T23:20+0300
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Художник нашел необычный способ хранить и продвигать свои работы
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РИА Новости

Художник нашел необычный способ хранить и продвигать свои работы

23:20 02.03.2020
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© William PowhidaКартины художника Уильяма Похайды
Картины художника Уильяма Похайды
© William Powhida
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Современный американский художник Уильям Похайда предоставляет возможность всем желающим бесплатно забрать свои работы на хранение, сообщает ARTnet.
"Я предлагаю что-то среднее между бесплатной раздачей картин и продажей", — поясняет художник.
Пару лет назад он переехал в мастерскую поменьше в Бруклине, но потом один из дилеров вернул ему несколько произведений, которые у него хранились. Они заняли много места в студии, и пришлось задуматься о новом месте для картин.
"Коробки вернулись ко мне, и я понял, что работы так и будут в них, и их годами никто не увидит. А что если я передам их кому-нибудь, но при этом оставлю за собой право продать, если найдется покупатель?" — пояснил художник.
Результатом стало практическое решение дилеммы. На сайте Похайда предлагает незнакомым людям забрать его работы. В результате он получает возможность не только бесплатно их хранить, но и демонстрировать окружающим. А те, кто "берут их взаймы", фактически получают возможность повесить дома или в офисе произведения искусства, на которые иначе пришлось бы потратить немалую сумму. Единственная обязанность хранителей: поддерживать работы в хорошем состоянии.
"Непроданные картины — тяжелое финансовое и эмоциональное бремя для художников и галерей", - уверен Похайда.
Чтобы забрать у него работу, нужно просто оставить заявку на сайте, и вам вышлют договор. Пока он еще никому не отказывал.
"Заемщик" может в любой момент купить работу, с каждым годом цена снижается на 20%. Через пять лет работа бесплатно переходит в собственность хранителя. Он также может, когда хочет, ее продать, но 50% выручки при этом нужно будет отдать художнику.
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